Совбез ООН продлил санкции против йеменских хуситов

Совбез ООН на год продлил санкции против хуситов из Йемена. В ООН также осудили действия радикалов в отношении гражданских объектов.

Совет безопасности ООН большинством голосов на год продлил рестрикции против йеменских хуситов. РФ и КНР оказались единственными членами Совбеза, которые воздержались от голосования.

Совбез также призвал другие страны приложить усилия для поддержания эмбарго на поставки оружия радикалам. В ООН осудили атаки радикалов и призвали прекратить действия против гражданских объектов.

Напомним, что хуситы регулярно атакуют танкеры, а также территорию Израиля. Согласно информации ряда СМИ, радикалов активно поддерживает Иран.