Вестник Кавказа

Совбез ООН продлил санкции против йеменских хуситов

Совбез ООН продлил санкции против йеменских хуситов
© Фото: Динара Хаирова
Совбез ООН на год продлил санкции против хуситов из Йемена. В ООН также осудили действия радикалов в отношении гражданских объектов.

Совет безопасности ООН большинством голосов на год продлил рестрикции против йеменских хуситов. РФ и КНР оказались единственными членами Совбеза, которые воздержались от голосования. 

Совбез также призвал другие страны приложить усилия для поддержания эмбарго на поставки оружия радикалам. В ООН осудили атаки радикалов и призвали прекратить действия против гражданских объектов. 

Напомним, что хуситы регулярно атакуют танкеры, а также территорию Израиля. Согласно информации ряда СМИ, радикалов активно поддерживает Иран.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1245 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.