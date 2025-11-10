Хуситы заявили о приверженности перемирию с Израилем

Йеменские хуситы сохраняют приверженнность соглашению о перемирии с Израилем. Условия перемирия выполняются, несмотря на нарушения Израиля, заявили в политбюро движения.
Хуситы выполняют соглашение о прекращении огня в отношении Израиля, такое заявление сделал член политбюро движения "Ансар Алла" (хуситы) Хузам аль-Асад, которое правит на севере Йемена.
"Мы привержены тому же соглашению о перемирии между палестинскими движениями сопротивления и сионистским образованием, несмотря на продолжающиеся нарушения Израилем против нашего народа в секторе Газа"
– аль-Асад
Согласно его словам, хуситы, выполняя соглашение, не планируют нападать на израильские суда в Красном море, передает РИА Новости.
Накануне хуситы пригрозили Израилю – атаки возобновятся, если перемирие в Газе будет нарушаться.