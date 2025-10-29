Хуситы напомнили о себе

Йеменские хуситы заявили о том, что если произойдет прекращение перемирия в секторе Газа, они смогут возобновить удары по Израилю, сообщают СМИ.

В случае возобновления огня в секторе Газа йеменские повстанцы-хуситы снова будут наносить удары по территории Израиля, объявили в генеральном штабе хуситов.

Официальное сообщение генерал-майора Юсуфа аль-Мадани опубликовало информационное агентство Associated Press.

"Мы внимательно следим за развитием событий: если враг возобновит агрессию в секторе Газа, то мы возобновим наши военные операции в Израиле, и мы вернем запрет на израильское судоходство в Красном и Аравийском морях"

– генштаб йеменских хуситов

Сообщается, что йеменские хуситы до сих пор официально не заявляли об остановке антиизраильской военной компании.