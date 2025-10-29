Израильская армия ударила по складу ХАМАС в Газе

ЦАХАЛ атаковал цель на севере Газы. Был поражен склад с оружием, которое принадлежало ХАМАС.
Части израильской армии ударили по оружейному складу ХАМАС в северном части Газы, поведали в пресс-службе ЦАХАЛ.
"Некоторое время назад ЦАХАЛ нанес точечный удар в районе Бейт-Лахия в северной части сектора Газа по объекту террористической инфраструктуры, где хранилось оружие и летательные аппараты, предназначенные для осуществления террористической атаки против солдат ЦАХАЛ и Государства Израиль"
– ЦАХАЛ
Напомним, что вчера ВВС Израиля ударили по целям в Газе после обстрелов позиций ЦАХАЛ со стороны ХАМАС. Сегодня днем стало известно о возобновлении перемирия между сторонами. В Израиле отчитались об уничтожении 30 радикалов в Газе.