Вестник Кавказа

Израильская армия ударила по складу ХАМАС в Газе

Израильская армия ударила по складу ХАМАС в Газе
© Фото: ЦАХАЛ
ЦАХАЛ атаковал цель на севере Газы. Был поражен склад с оружием, которое принадлежало ХАМАС.

Части израильской армии ударили по оружейному складу ХАМАС в северном части Газы, поведали в пресс-службе ЦАХАЛ. 

"Некоторое время назад ЦАХАЛ нанес точечный удар в районе Бейт-Лахия в северной части сектора Газа по объекту террористической инфраструктуры, где хранилось оружие и летательные аппараты, предназначенные для осуществления террористической атаки против солдат ЦАХАЛ и Государства Израиль"

– ЦАХАЛ 

Напомним, что вчера ВВС Израиля ударили по целям в Газе после обстрелов позиций ЦАХАЛ со стороны ХАМАС. Сегодня днем стало известно о возобновлении перемирия между сторонами. В Израиле отчитались об уничтожении 30 радикалов в Газе.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1835 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.