В Центробанке Азербайджана рассказали о планах на 2026 год

Центральный банк Азербайджана объявил о своих целях и приоритетах денежно-кредитной политики на наступающий 2026 год, во главе которой будет поддержание годовой инфляции и изменение индекса потребительских цен.

Центральный банк Азербайджана в наступающем 2026 году будет направлять свою денежно-кредитную политику на реализацию приоритетов макроэкономической стабильности и устойчивости, определенных в "Стратегии социально-экономического развития на 2022–2026 годы", а его главной целью станет удержание инфляции в пределах целевого уровня, говорится в заявлении финансового регулятора, опубликованном в газете "Азербайджан".

Главная цель, которую ставит перед собой ЦБ страны, станет поддержание годовой инфляции на уровне 4±2%, а целевым показателем на предстоящий год станет изменение индекса потребительских цен, рассчитанного Государственным статистическим комитетом за последние 12 месяцев, передает Trend.

По последним прогнозам Центрального банка, опубликованным финансовым регулятором в октябре уходящего 2025 года, инфляция в 2026 году не превысит 5,7%, об этом говорят и прогнозы правительства, международных финансовых организаций и рейтинговых агентств.

Определена и главная якорная цель ценовой стабильности – это поддержание стабильного обменного курса, которое поможет удерживать равновесие на валютном рынке.

Центральный банк будет и далее укреплять свои валютные резервы, совершенствуя управление ликвидностью банковской системы.

Особое внимание будет уделено повышению аналитического и прогнозного потенциала Центрального банка и совершенствование моделей анализа на основе международной практики.

Центральный банк страны будет публиковать свои прогнозы и решения по процентным ставкам, которые будут внедряться с учетом макроэкономических последствий изменения климата, поддержки "зеленых финансовых инициатив" и оценки их влияния на инфляцию, экономический рост и финансовый сектор, говорится в статье.