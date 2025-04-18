Азербайджан вводит льготы для предпринимателей на освобожденных территориях

Власти Азербайджана приняли решение приравнять к резидентам предпринимателей и их компании, работающие на освобожденных территориях и состоящие на централизованном учете, что позволит им пользоваться льготами.

Юридические и физические лица, работающие на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана и состоящие на централизованном учете, будут считаться резидентами освобожденных от оккупации территорий и смогут пользоваться льготами, говорится в законе о внесении изменений в Налоговый кодекс, подписанном президентом страны Ильхамом Алиевым.

Согласно документу, теперь резидентами освобожденных от оккупации территорий будут считаться и они, что освободит предпринимателей от налога на прибыль (доход), налога на имущество, земельного налога и упрощенного налога на 7 лет, передает Trend. Нынешние резиденты освобожденных от оккупации территорий в соответствии с действующим законодательством освобождены от таких выплат на 10 лет с 1 января 2023 года.

Эти положения применяются на основании подтверждающего документа, выданного соответствующим органом исполнительной власти. Также от налогов на тот же срок освобождены дивиденды акционеров юридических лиц - резидентов таких территорий, говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что, несмотря на то, что на восстановление и реконструкцию освобожденных территорий Азербайджана тратятся огромные средства, в скором времени их возрожденная промышленность начнет приносить немаленькую прибыль бюджету страны, подсчитали в Минфине.

По его бюджетным прогнозам, в ближайшие пять лет на восстановление и реконструкцию инфраструктуры этих территорий будет затрачено около 20 млрд манатов - примерно 30% капитальных расходов госбюджета, однако вместе с этим возрождаются наиболее перспективные отрасли экономики Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов страны.