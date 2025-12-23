Метро и автобусы будут работать ночью на Новый год в Тбилиси

Общественный транспорт в Тбилиси будет курсировать до середины новогодней ночи, рассказали в мэрии. Открыта будет и канатная дорога Рике-Нарикала.

Воспользоваться общественным транспортом в Тбилиси в ночь с 31 декабря на 1 января можно будет до трех часов ночи по местному времени, такое сообщение распространила пресс-служба мэрии Тбилиси.

В администрации уточнили, что курсировать в указанное время будут метро и автобусы. Проехать на них можно будет бесплатно.

Что касается канатной дороги Рике-Нарикала, то на ней можно будет прокатиться с десяти часов вечера 31 декабря до трех часов ночи 1 января.

В ночь на Рождество, то есть с 6 на 7 января, до трех часов ночи будет открыто метро. Проезд, так же, как и в новогоднюю ночь, будет бесплатным.