Силуанов: экономика России перейдет к устойчивым темпам роста в 2026 году

Устойчивые темпы роста российской экономики ожидаются в наступающем году, об этом рассказал глава Минфина РФ Силуанов.
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов поделился прогнозом по росту экономики страны на предстоящий год.
"Мы в плановом порядке видим замедление и динамики экономического развития, что должно привести начиная со следующего года к устойчивым, сбалансированным темпам роста"
– Антон Силуанов
Рост ВВП России (Валовой внутренний продукт) по итогу уходящего года ожидается на уровне около 1%, передает 30 декабря телеканал "Россия-24".