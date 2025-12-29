Баку и Каир могут связать прямым рейсом – посол Египта в АР

Авиасообщение между Баку и Каиром планируется запустить в обозримой перспективе. Власти двух стран работают над этим, заявил посол Египта в АР.

Азербайджан и Египет прорабатывают запуск прямого авиасообщения между столицами – Баку и Каиром. Страны обладают потенциалом для увеличения туристического потока, рассказал глава дипмиссии Египта в АР Хусамеддин Эффат Мустафа Реда.

"Я думаю, что и Египет, и Азербайджан располагают возможностями для увеличения взаимного турпотока. Хотелось бы, чтобы Баку и Каир стали основными направлениями для поездок туристов обеих стран"

– Хусамеддин Эффат Мустафа Реда

Как отметил Мустафа Реда, запуск авиасообщения придаст импульс не только туризму, но также деловым и культурным контактам между странами.

По словам дипломата, уже функционируют прямые рейсы до курортного Шарм-эль-Шейха. К проекту авиамаршрута между Баку и Каиром планируется привлечь частные египетские компании.