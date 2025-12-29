Вестник Кавказа

"Лазурный берег" в Махачкале прирастет гостиницами и жилыми домами

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Микрорайон "Лазурный берег" в Махачкале комплексно обновят: достроят соцобъекты и гостиницы, благоустроят территорию.


В Махачкале реализуют масштабный проект комплексного развития микрорайона "Лазурный берег". Решение приняла Правительственная комиссия по региональному развитию в Российской Федерации, сообщает администрация главы Дагестана.

Разработкой инициативы занимались ключевые ведомства в сфере строительства и развития территорий: Минстрой России, Росимущество, Фонд развития территорий и единый институт развития в жилищной сфере "Дом.РФ".

Помимо жилых кварталов, в махачкалинском районе появятся гостиницы и вся необходимая социальная инфраструктура. Проект включает комплексное благоустройство территории. Совокупная площадь строительства составит более 213 га.

Застройщика для реализации проекта выберут на конкурсной основе в первом квартале 2026 года.

