"Лазурный берег" в Махачкале прирастет гостиницами и жилыми домами

В Махачкале реализуют масштабный проект комплексного развития микрорайона "Лазурный берег". Решение приняла Правительственная комиссия по региональному развитию в Российской Федерации, сообщает администрация главы Дагестана.
Разработкой инициативы занимались ключевые ведомства в сфере строительства и развития территорий: Минстрой России, Росимущество, Фонд развития территорий и единый институт развития в жилищной сфере "Дом.РФ".
Помимо жилых кварталов, в махачкалинском районе появятся гостиницы и вся необходимая социальная инфраструктура. Проект включает комплексное благоустройство территории. Совокупная площадь строительства составит более 213 га.
Застройщика для реализации проекта выберут на конкурсной основе в первом квартале 2026 года.