Владимир Путин направил новогодние поздравления главам Азербайджана и Армении

"Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительные послания по случаю Рождества и наступающего Нового, 2026 года главам иностранных государств и правительств. В их числе президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, президент Республики Армения Ваагн Хачатурян, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян"

- Кремль

Также поздравления российского лидера получили президент Абхазии Бадра Гунба, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты (парламента страны) Гурбангулы Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Южной Осетии Алан Гаглоев.

Поздравительные телеграммы российского президента были направлены президенту Бразилии Луису Инасио Лула да Силве, премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, генеральному секретарю ЦК компартии Вьетнама То Ламу, президенту Вьетнама Лыонг Кыонгу, президенту Индии Дроупади Мурму, индийскому премьер-министру Нарендре Моди, президенту Индонезии Прабово Субианто, председателю КНР Си Цзиньпину, председателю КНДР Ким Чен Ынц, президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю Бермудесу, президенту Лаоса Тхонглуну Сисулиту, президенту Монголии Ухнагийну Хурэлсуху, премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну, сопрезидентам Никарагуа Даниэлю Ортега и Росарио Мурильо, Папе Римскому Льву XIV, президенту Сербии Александру Вучичу, главе правительства Словакии Роберту Фицо, президенту США Дональду Трампу, президенту Туреции Реджепу Тайипу Эрдогану, президенту Эфиопии Тайе Ацкеселассие, премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду и президенту ЮАР Сирилу Рамафозе.

Также поздравления российского лидера были направлены бывшим главам зарубежных государств и правительств - Раулю Кастро, Роберту Кочаряну, Нурсултану Назарбаеву, Сержу Саргсяну и Герхарду Шредеру, говорится в сообщении.