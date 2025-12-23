Новоафонская пещера подорожала для туристов

В Абхазии утвердили цены на экскурсионные билеты в Новоафонскую пещеру на 2026 год, посещение объекта подорожало для туристов.

Билет в Новоафонскую пещеру в Абхазии в 2026 году будет стоить 1000 рублей, следует из решения кабмина республики.

В 2025 году билет в пещеру стоил для взрослых туристов 700 рублей, с января цена возрастает до 1000 рублей. Граждане Абхазии и дети школьного возраста посещали объект по цене билета 200 рублей. С нового года будут действовать бесплатные билеты в Новоафонскую пещеру для следующих категорий посетителей: граждане Абхазии, дети до 8 лет, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны и Отечественной войны Абхазии, члены официальных иностранных делегаций, иностранные журналисты и сотрудники СМИ, аккредитованные для освещения мероприятий на территории Новоафонской пещеры.