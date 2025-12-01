"Фабрика готовой еды" откроется в Невинномысске

В невинномысской ТОСЭР скоро заработает предприятие по выпуску готовой еды. Оно начнет с блинчиков и сырников, а далее планирует перейти к готовым вторым блюдам.

Компания "Казьминский молочный комбинат", ставшая первым резидентом ТОСЭР в Невинномысске (Ставропольский край), открывает еще один цех – "Фабрику готовой еды", рассказал глава города Михаил Миненков.

По его словам, сумма инвестиций в проект – 200 млн рублей. В результате его реализации было создано 32 рабочих места.

"Современный ритм жизни диктует новые требования: растет спрос на качественную, безопасную и вкусную готовую еду, которая позволяет экономить время, не жертвуя при этом здоровым питанием"

– Михаил Миненков

Градоначальник подчеркнул, что новая фабрика соответствует этим критериям: цех будет выпускать готовую еду, соблюдая все необходимые стандарты пищевой промышленности.

На первом этапе будут выпускаться блинчики, сырники и творожную запеканку, а также оладьи. В следующем году ассортимент будет расширен за счет сэндвичей, сэндвич-роллов и готовых вторых блюд.