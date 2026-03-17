В Москве пройдет панихида по каталикосу-патриарху Илии II

В день похорон католикоса-патриарха всея Грузии Илии II в храме Сиони, одновременно пройдет заупокойное богослужение в Москве.

Панихида по католикосу-патриарху всея Грузии Илии II состоится в храме великомученика Георгия Победоносца в Грузинах в Москве, сообщила пресс-служба грузинской общины России.

Уточняется, что поминальная служба пройдет одновременно с панихидой на похоронах патриарха в храме Сиони в Тбилиси, начало в 12:00.

"Богослужение будет совершаться параллельно с отпеванием и погребением в Тбилиси, объединяя молящихся в России и Грузии в общей молитве"

– грузинская ФНКА России

Кроме того, панихиды по Илии II пройдут в православных храмах во многих регионах России.

Они организованы совместно с местными православными приходами и грузинскими национально-культурными объединениями, уточнили в пресс-службе.