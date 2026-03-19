Трамп заявил о возможности США выйти из конфликта с Ираном прямо сейчас

Дональд Трамп заявил о возможности выйти из войны с Ираном прямо сейчас, однако США останутся в Персидском заливе, чтобы сдерживать Иран.

Лидер США Дональд Трамп заявил, что США могут выйти из военного конфликта с Ираном "прямо сейчас", однако Вашингтон не приемлет такой сценарий, так как Тегеран может восстановить свой потенциал, рассказала журналистка MS Now Стефани Рул.

"Трамп сказал, что мы могли бы выйти из войны прямо сейчас. Мы могли бы уйти завтра, потому что мы только что уничтожили большую часть страны и их мощь, но он сказал, что режим восстановится. Это займет у него около 10 лет, но это неприемлемая ситуация, поэтому он считает, что нам следует остаться"

– Стефани Рул

Главной целью военной операции США остается воспрепятствование появлению у Ирана ядерного оружия. По словам Трампа, ВС США уничтожили запасы ядерных материалов.