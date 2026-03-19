США направят на Ближний Восток несколько тысяч военных – СМИ

Reuters: из Сан-Диего в сторону Персидского залива отправлен десантный корабль с военными Корпуса морской пехоты США.

США намерены усилить группировку войск, которая ведет боевые действия против Ирана, подкреплениями в несколько тысяч военных, передает Reuters.

Численность и цели дополнительного контингента не называются. По информации источников, из американского Сан-Диего отправился десантный корабль с бойцами Корпуса морской пехоты США. Судно движения с заметным опережением графика.

Ранее в СМИ поступали сообщения об усилении американской группировки в районе Персидского залива дополнительными силами в 2,5 тыс морских пехотинцев.

Соединенные Штаты намерены направить на Ближний Восток еще несколько тысяч военнослужащих в рамках операции против Ирана.