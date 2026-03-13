Кубань остается лидером ранних бронирований на отдых летом

Кубанские курорты занимают уверенное первое место среди ранних бронирований на ближайший пляжный сезон, рассказала зампредседателя комитета Госдумы по туризму и развитию туринфраструктуры Татьяна Лобач.

Она охарактеризовала и ситуацию в целом по динамике ранних продаж.

"По организованному рынку в середине февраля продажи по России в целом еще отставали от 2025 года, зато пляжный сегмент усилил доминирование: доля пляжного отдыха в раннем бронировании выросла до 70-75%, причем спрос смещается в июль и август, а май и сентябрь теряют долю"

– Татьяна Лобач

Депутат подчеркнула, что самым популярным направлением остается Кубань, которая у большинства туроператоров занимает более половины бронирований.

По словам парламентария, если брать целиком Юг России, то самой большой популярностью пользуются Анапа, Крым и некоторые курорты на Черном море. Так, по данным сервиса "Островка", спрос на летний отдых в Севастополе увеличился приблизительно на 80%, а число желающих отдохнуть в Судаке и Дивноморском выросло в три раза.

Лобач добавила, что процесс бронирований ведется активно, однако какого-то ажиотажа не наблюдается, пишет ТАСС.