Восстановить поставки нефти можно минимум за полгода – СМИ

Не менее шести месяцев может занять восстановление поставок нефти из Персидского залива, пишет Financial Times.
Об этом в интервью изданию заявил генеральный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.
Согласно Financial Times, он считает конфликт на Ближнем Востоке "величайшей глобальной угрозой энергетической безопасности в истории".
"Чтобы восстановить поставки нефти и газа, некоторым (энергетическим объектам – ред.) потребуется шесть месяцев, чтобы возобновить работу, другим - гораздо больше"
– Фатих Бироль