Вестник Кавказа

МЭР РФ: снижение ключевой ставки – позитивный сигнал экономике

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Минэкономразвития увидели позитивный сигнал в тренде на снижение ключевой ставки. Сегодня ЦБ РФ понизил уровень ставки до 15%.

Седьмое подряд снижение ключевой ставки ЦБ РФ положительно оценили в Минэкономразвития.

"С учетом складывающейся ситуации, сокращения выпуска в ряде отраслей, а также замедления инфляции, - поступательное, седьмое подряд снижение ключевой ставки является позитивным сигналом"

– Минэкономразвития РФ

В ведомстве добавили, что смягчение денежно-кредитной политики необходимо для возвращения российской экономики к устойчивому росту.

Центробанк сегодня принял решение о снижении ставки до уровня 15%.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
410 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.