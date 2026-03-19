МЭР РФ: снижение ключевой ставки – позитивный сигнал экономике

В Минэкономразвития увидели позитивный сигнал в тренде на снижение ключевой ставки. Сегодня ЦБ РФ понизил уровень ставки до 15%.
"С учетом складывающейся ситуации, сокращения выпуска в ряде отраслей, а также замедления инфляции, - поступательное, седьмое подряд снижение ключевой ставки является позитивным сигналом"
– Минэкономразвития РФ
В ведомстве добавили, что смягчение денежно-кредитной политики необходимо для возвращения российской экономики к устойчивому росту.
