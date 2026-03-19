Президент США не заинтересован в прекращении огня в Иране

Президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу не нужно прекращение огня в Иране. Об этом он сам заявил в беседе с журналистам в Вашингтоне перед вылетом в штат Флорида.

"Я не хочу прекращения огня"

– американский лидер

Он пояснил, что остановка огня не требуется, когда происходит уничтожение одной из сторон.

С конца прошлого месяца США и Израиль наносят удары по объектам, находящимся на территории Ирана. В результате этих атак погибли ряд высокопоставленных лиц Исламской Республики, включая верховного лидера страны Али Хаменеи. В ответ Иран начал наносить удары по территории еврейского государства и американским объектам, которые располагаются в странах Ближнего Востока.