Регулярные самолеты между Москвой и Сухумом начнут летать в апреле

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
С 3 апреля авиакомпании Nordwind Airlines и "Икар" запустят регулярное авиасообщение между Москвой и Сухумом в Абхазии.

Постоянные авиарейсы по направлению "Москва-Сухум" будут совместно совершаться авиакомпаниями Nordwind Airlines и "Икар" с 3 апреля, сообщили в пресс-службе Nordwind Airlines.

"С 3 апреля авиакомпания Nordwind совместно с авиакомпанией "Икар" запускает регулярные рейсы по новому маршруту Москва-Сухум. Полеты будут выполняться из Шереметьева до пяти раз в неделю на комфортабельном воздушном судне "Эмбраер 190" с компоновкой 110 пассажирских мест"

– пресс-служба Nordwind Airlines

Уточняется, что с 25 мая их частота увеличится до семи раз в неделю, в связи с повышенным спросом в период предстоящего курортного сезона. В них будет задействован широкофюзеляжный Boeing 777-300.

Время в пути составит 3 часа 40 минут, сообщила компания перевозчика.

Напомним, авиасообщение между Россией и Абхазией восстановилось после более чем 30-летнего перерыва 1 мая 2025 года.

