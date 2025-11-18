Аэропорт узбекского Ургенча не смог принять самолеты из Москвы и Петербурга

Минувшей ночью из-за сложных погодных условий в аэропорту узбекского Ургенча не смогли приземлиться сразу два самолета Uzbekistan Airways, летевшие из Москвы и Санкт-Петербурга.

Узбекским авиаторам минувшей ночью пришлось перенаправить на запасной аэродром в Бухаре сразу два рейса авиакомпании Uzbekistan Airways, выполнявших авиарейсы из России, из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропорту назначения.

Речь идет о пассажирском рейсе HY9616 самолета Airbus A320-251NEO, летевшего в Ургенч из московского аэропорта Внуково, и о рейсе HY9638 такого же аэробуса из Санкт-Петербурга, передает Podrobno.uz.

Чтобы обеспечить безопасность пассажиров, командиры экипажей обеих воздушных судов приняли решение об уходе на запасной международный аэропорт: их опасения вызвали густой переохлажденный туман в аэропорту назначения и снижение видимости до 100 м, говорится в сообщении.