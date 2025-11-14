Красоты Узбекистана полюбились туристам

Узбекистан привлекает к себе все больше туристов, большинство из которых приезжают полюбоваться восточными красотами из России, Туркменистана и Казахстана, сообщили в Национальном комитете по статистике страны.

Узбекистан выбрали для путешествия в первых трех кварталах текущего 2025 года почти 1,4 млн иностранных туристов, что на полмиллиона человек больше, чем за тот же период годом ранее, сообщили в Национальном комитете по статистике страны.

Большинство гостей прибывают в страну из соседних стран и государств СНГ, однако интерес к туризму проявляет и Азия, передает Podrobno.uz.

Лидером по числу путешественников стала Россия, из которой за это время приехали 269,1 тыс визитеров. Второе и третье места разделили Туркменистан (193,6 тыс человек) и Казахстан (143,9 тыс гостей).

Из стран Азии наибольший интерес показали гости из Поднебесной - 117,9 тыс туристов. Чуть меньше, 114 тыс гостей приехали из Киргизии, 84,7 тыс - из Таджикистана, отметились за это время и гости из Турции - 51 тыс туристов.

Всего за 8 месяцев текущего 2025 года деловые визиты в Узбекистан нанесли 287,7 тыс иностранных граждан, добавили в Нацстате страны.