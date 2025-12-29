Контрабандная загадка: Армения не допустила ввоз из Ирана 7 тыс пачек армянских сигарет

Контрабандисты попытались вернуть в Армению несколько тысяч пачек сигарет армянского производства, неизвестным путем доставленных в Иран. Армянская таможня выясняет, как этот товар был перевезен в Иран и зачем преступники решили возвратить его в Армению.

Курьезный контрабандный случай произошел в пятницу на армянском пункте пропуска Агарак, через который осуществляется наземное сообщение между Арменией и Ираном: таможня обнаружила в двух автоприцепах незадекларированные 7 тыс пачек сигарет, которые по каким-то причинам злоумышленники пытались вернуть в Армению.

Поначалу история выглядела как обычная попытка иранской контрабанды в РА: тщательный досмотр автоприцепов, следовавших с территории Ирана в Сюникскую область Армении, позволил обнаружить тайный сигаретный груз. Однако вскоре было установлено, что контрабандные сигареты были произведены в самой Армении.

По данным Комитета госдоходов РА, таможенники пытаются сейчас выяснить, каков был полный маршрут этих 7 тыс пачек армянских сигарет, каким образом они попали в Иран и почему контрабандисты решили вернуть их обратно на территорию Армении.

Армянские таможенники в очередной раз призвали граждан Армении не заниматься контрабандой, в том числе в Иран и из Ирана.