Иран готов заключить соглашение о стратегическом партнерстве с Арменией

Власти Ирана, комментируя заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, согласились с необходимостью вывести отношения между двумя странами на новый уровень – стратегического партнерства.

Иран строит отношения с соседними странами, исходя из собственных национальных интересов, и намерение Еревана заключить соглашение о стратегическом партнерстве с Тегераном, озвученное премьер-министром страны Николом Пашиняном, полностью вписываются в эту концепцию, заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

"Наши отношения с Арменией не являются исключением из этого правила. У нас очень хорошие отношения с Арменией, и мы полны решимости продолжать их. Наши отношения с другими странами основаны на тщательном рассмотрении и принятии решений, исходя из взаимных интересов"

- Эсмаил Багаи

На прошлой неделе Пашинян оценил динамику развития отношений Еревана с Тегераном и заявил, что Армения желает подписать документ о стратегическом партнерстве с соседней страной, передает NEWS.am.