Район Шейх Максуд в Алеппо снова обстреливает сирийская армия

Район Шейх Максуд в сирийском Алеппо снова стал зоной интенсивных обстрелов сирийской армии – военные объявили район закрытой военной зоной и ввели в нем комендантский час из-за действий СДС.

Сирийская армия возобновила интенсивные обстрелы района Шейх Максуд в Алеппо, объявив его закрытой военной зоной и введя полный комендантский час, действующий с 18:30 до дальнейшего уведомления из-за продолжения действия в нем боевиков прокурдской организации "Сирийские демократические силы" (СДС, сирийского отделения запрещенной в Турции террористической организации РПК", сообщает сирийское информационное агентство SANA.

В ответ в СДС заявили, что район интенсивно обстреливается проправительственными военными, при этом они используют тяжелое вооружение, в том числе танки и артиллерию.

"Это - широкомасштабное наступление, направленное против жилых районов. Правительственные ополченцы пытаются продвигаться вперед на танках, встречая ожесточенное сопротивление со стороны наших сил"

- заявление СДС

Власти предписали жителям района строго соблюдать комендантский час, держаться подальше от окон, спускаться на нижние этажи и быть осторожными, чтобы не приближаться к объектам, контролируемым боевиками СДС.