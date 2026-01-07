Ситуация в Иране: в Тегеране и других городах продолжились протесты ночью

Минувшей ночью в Иране продолжились протестные акции, которые местами перерастали в столкновения со стражами правопорядка.
Согласно данным ряда СМИ, ночные акции охватили Тегеран и ряд других городов страны. Поступали сообщения о стрельбе на улицах городов.
По данным медиа, в городах Решт и Мешхед протестующие сожгли здания городской администрации. По данным Visegrad 24, протестующие установили контроль над Мешхедом.
По информации TIME, число жертв в столице Ирана после ночных столкновений достигло около 200 человек.
Ранее президент США Дональд Трамп высказался о ситуации в Иране. По словам Трампа, протестующим удалось захватить города, что казалось невозможным еще несколько недель назад. Также он заявил о возможности вмешательства Вашингтона в события.