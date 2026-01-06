Вестник Кавказа

Протесты в Иране 2026: причины, что сейчас происходит и безопасно ли в стране?

Екатерина Винник
Протесты в Иране 2026: причины, что сейчас происходит и безопасно ли в стране?
© Фото: Fars News Agency/Creative Commons Attribution 4.0
В конце декабря 2025 года в Иране вспыхнули массовые протесты, каких в стране не было с 2022 года. В настоящее время там, ко всему прочему, наблюдаются перебои с интернетом. Из-за чего в Иране протесты, насколько они масштабные, как реагируют власти и международное сообщество - рассказываем в нашем материале.

Тысячи людей собираются на улицах Тегерана и других городов Исламской Республики, чтобы выразить недовольство экономическим положением и политическим руководством страны.

Когда в Иране начались протесты?

Протесты в Иране начались 28 декабря 2025 года: владельцы магазинов и лавок в центре Тегерана закрыли свои предприятия и вышли на улицы города, чтобы выразить протест против резкого падения национальной валюты - иранского риала. По состоянию на 9 января 2026 года, за 12 дней прошедших с первых демонстраций в районе Тегеранского базара, протесты охватили все провинции Ирана, включая большинство городов и крупных поселений. К торговцам присоединились студенты, борцы за права женщин и другие социальные категории граждан. 

Почему в Иране начались протесты?

Поводом к резкой реакции со стороны владельцев магазинов в Тегеране стало катастрофическое ослабление риала: за полгода национальная валюта подешевела по отношению к доллару на 56%, а цены выросли более чем на 70% за год. Вести бизнес в таких условиях фактически невозможно: у людей попросту нет денег, чтобы приобретать товары, а держать лавки и магазины становится невыгодно. К Новому году протесты из Тегерана распространились более чем на половину провинций страны, а их причины оказались гораздо глубже: 

  1. сложная экономическая ситуация в стране. Санкции, 12-дневная война с Израилем, фактическое отсутствие крупных внешних экономических партнёров и инвестиций в страну привели к тому, что Исламская Республика оказалась в глубоком финансовом кризисе, который, к тому же усугубляется экологическим: в стране не хватает водных ресурсов; 
  2. политическое руководство. К третьему дню протестов, люди, в них участвующие, начали выкрикивать антигосударственные слоганы и призывать к смене власти, в частности, аятоллы Али Хаменеи, и возвращению Резы Пехлеви, сына последнего шаха Ирана. 

Почему в Иране начались беспорядки?

Не во всех городах Ирана  протесты мирные: по сообщением неправительственных организаций, как минимум 45 протестующих были убиты в результате столкновений с правоохранителями. На улицах иранских городов вспыхивают пожары, протестующие рвут иранские флаги и устраивают поджоги возле правительственных зданий, а полиция использует слезоточивый газ, чтобы разогнать собравшихся. По сообщениям иранских государственных СМИ, в ходе протестов погибли как минимум пять представителей правоохранительных органов, почти тысяча человек были ранены. 

Как иранские власти реагируют на протесты?

  • Масуд Пезешкиан, который позиционирует себя борцом за права рабочего класса, признает, что у общественности есть поводы для недовольства правительством. 31 декабря он даже встречался с представителями профсоюзов, гильдий и торговых палат страны, чтобы обсудить с ними экономические проблемы страны. 
  • Аятолла Али Хаменеи, Верховный лидер Ирана, как и президент страны, согласен с тем, что государство оказалось в сложной экономической ситуации и правительство делает всё возможное, чтобы выйти из кризиса. Одновременно с этим он обвинил внешние силы, которые пытаются воспользоваться сложившийся ситуацией. По его словам с протестующими можно договариваться, а вот бунтовщиков нужно ставить на место. 
  • Влиятельная военная структура, Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) считает, что враги намерено пытаются спровоцировать мятеж в стране посредством психологического давления, фальсификации данных, запугивания и поощрения. В свою очередь КСИР готов противодействовать протестующим в случае возникновения угроз внутренней безопасности. 

Кто поддерживает протесты в Иране?

В целом мировое сообщество довольно нейтрально отнеслось к протестам в Иране, и какой-либо реакции, за исключением призывов не нарушать прав человека и воздержаться от насилия, не последовало. Однако несколько сторон, в целом заинтересованных в изменении политической ситуации в Иранской Республике, более чётко выразили свою позицию: 

  • 2 января президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов вмешаться в ситуацию в Иране, если против протестующих  будет применено насилие; 
  • 4 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что, возможно, сейчас настал момент, когда иранцы смогут изменить свою судьбу в стремлении к свободе и справедливости; 
  • Реза Пехлеви, сын последнего шаха Ирана, который живёт в Вашингтоне, призывает иранцев объединиться против руководства страны и продолжать протесты, озвучивая свои требования. Он выражает благодарность Трампу за то, что тот оказывает давление на Иран. 

Что сейчас происходит в Иране? 

Протесты в Иране продолжаются две недели, однако власти пока что не переходят к более решительным мерам, которые, в частности, применялись во время протестов 2022 года после гибели Махсы Амини: массовых арестов не происходит, а президент страны, Махмуд Пезешкиан призывает правоохранительные органы сдерживать свою реакцию в отношении мирных протестующих. Тем не менее 8 января стало известно, что в республике масштабные перебои с интернетом, а многие магазины и предприятия закрыты, что еще больше усугубляет экономическую нестабильность, которая, в первую очередь, спровоцировала протесты. 

Безопасно ли сейчас в Иране?

Ситуация в Исламской Республике Иран по состоянию на начало января 2026 года остаётся нестабильной: протестующие блокируют улицы многих городов страны, интернет работает с перебоями, правоохранительные органы пытаются предотвратить беспорядки, несколько десятков человек погибли, сотни были ранены. По возможности, в настоящее время лучше воздержаться от поездок в страну, особенно учитывая проблемы со связью, частичную отмену международных рейсов и неопределенность в отношении того, как будет дальше развиваться ситуация. 

Произойдет ли смена власти в Иране? 

Смена власти в Иране на фоне протестов 2025-2026 маловероятна: 

  1. после Исламской революции 1979 года страна пережила несколько массовых протестов, включая последний протест в связи с гибелью Махсы Амини в 2022 году, который длился несколько месяцев. Так или иначе все эпизоды гражданского недовольства в итоге сходили на нет, между тем властям удавалось удерживать свои позиции; 
  2. в отличие от Революции 1979 года, которая привела к смене режима в Иране, на этот раз какой-либо альтернативы действующему правительству нет, и единственное, чего могут добиться протестующие, это экономические послабления, однако и они едва ли возможны в тех условиях, в которых в настоящее время оказалась страна. 
Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
555 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.