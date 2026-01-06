Протесты в Иране 2026: причины, что сейчас происходит и безопасно ли в стране?

В конце декабря 2025 года в Иране вспыхнули массовые протесты, каких в стране не было с 2022 года. В настоящее время там, ко всему прочему, наблюдаются перебои с интернетом. Из-за чего в Иране протесты, насколько они масштабные, как реагируют власти и международное сообщество - рассказываем в нашем материале.

Тысячи людей собираются на улицах Тегерана и других городов Исламской Республики, чтобы выразить недовольство экономическим положением и политическим руководством страны.

Когда в Иране начались протесты?

Протесты в Иране начались 28 декабря 2025 года: владельцы магазинов и лавок в центре Тегерана закрыли свои предприятия и вышли на улицы города, чтобы выразить протест против резкого падения национальной валюты - иранского риала. По состоянию на 9 января 2026 года, за 12 дней прошедших с первых демонстраций в районе Тегеранского базара, протесты охватили все провинции Ирана, включая большинство городов и крупных поселений. К торговцам присоединились студенты, борцы за права женщин и другие социальные категории граждан.

Почему в Иране начались протесты?

Поводом к резкой реакции со стороны владельцев магазинов в Тегеране стало катастрофическое ослабление риала: за полгода национальная валюта подешевела по отношению к доллару на 56%, а цены выросли более чем на 70% за год. Вести бизнес в таких условиях фактически невозможно: у людей попросту нет денег, чтобы приобретать товары, а держать лавки и магазины становится невыгодно. К Новому году протесты из Тегерана распространились более чем на половину провинций страны, а их причины оказались гораздо глубже:

сложная экономическая ситуация в стране. Санкции, 12-дневная война с Израилем, фактическое отсутствие крупных внешних экономических партнёров и инвестиций в страну привели к тому, что Исламская Республика оказалась в глубоком финансовом кризисе, который, к тому же усугубляется экологическим: в стране не хватает водных ресурсов; политическое руководство. К третьему дню протестов, люди, в них участвующие, начали выкрикивать антигосударственные слоганы и призывать к смене власти, в частности, аятоллы Али Хаменеи, и возвращению Резы Пехлеви, сына последнего шаха Ирана.

Почему в Иране начались беспорядки?

Не во всех городах Ирана протесты мирные: по сообщением неправительственных организаций, как минимум 45 протестующих были убиты в результате столкновений с правоохранителями. На улицах иранских городов вспыхивают пожары, протестующие рвут иранские флаги и устраивают поджоги возле правительственных зданий, а полиция использует слезоточивый газ, чтобы разогнать собравшихся. По сообщениям иранских государственных СМИ, в ходе протестов погибли как минимум пять представителей правоохранительных органов, почти тысяча человек были ранены.

Как иранские власти реагируют на протесты?

Масуд Пезешкиан, который позиционирует себя борцом за права рабочего класса, признает, что у общественности есть поводы для недовольства правительством. 31 декабря он даже встречался с представителями профсоюзов, гильдий и торговых палат страны, чтобы обсудить с ними экономические проблемы страны.

Аятолла Али Хаменеи, Верховный лидер Ирана, как и президент страны, согласен с тем, что государство оказалось в сложной экономической ситуации и правительство делает всё возможное, чтобы выйти из кризиса. Одновременно с этим он обвинил внешние силы, которые пытаются воспользоваться сложившийся ситуацией. По его словам с протестующими можно договариваться, а вот бунтовщиков нужно ставить на место.

Влиятельная военная структура, Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) считает, что враги намерено пытаются спровоцировать мятеж в стране посредством психологического давления, фальсификации данных, запугивания и поощрения. В свою очередь КСИР готов противодействовать протестующим в случае возникновения угроз внутренней безопасности.

Кто поддерживает протесты в Иране?

В целом мировое сообщество довольно нейтрально отнеслось к протестам в Иране, и какой-либо реакции, за исключением призывов не нарушать прав человека и воздержаться от насилия, не последовало. Однако несколько сторон, в целом заинтересованных в изменении политической ситуации в Иранской Республике, более чётко выразили свою позицию:

2 января президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов вмешаться в ситуацию в Иране, если против протестующих будет применено насилие;

4 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что, возможно, сейчас настал момент, когда иранцы смогут изменить свою судьбу в стремлении к свободе и справедливости;

Реза Пехлеви, сын последнего шаха Ирана, который живёт в Вашингтоне, призывает иранцев объединиться против руководства страны и продолжать протесты, озвучивая свои требования. Он выражает благодарность Трампу за то, что тот оказывает давление на Иран.

Что сейчас происходит в Иране?

Протесты в Иране продолжаются две недели, однако власти пока что не переходят к более решительным мерам, которые, в частности, применялись во время протестов 2022 года после гибели Махсы Амини: массовых арестов не происходит, а президент страны, Махмуд Пезешкиан призывает правоохранительные органы сдерживать свою реакцию в отношении мирных протестующих. Тем не менее 8 января стало известно, что в республике масштабные перебои с интернетом, а многие магазины и предприятия закрыты, что еще больше усугубляет экономическую нестабильность, которая, в первую очередь, спровоцировала протесты.

Безопасно ли сейчас в Иране?

Ситуация в Исламской Республике Иран по состоянию на начало января 2026 года остаётся нестабильной: протестующие блокируют улицы многих городов страны, интернет работает с перебоями, правоохранительные органы пытаются предотвратить беспорядки, несколько десятков человек погибли, сотни были ранены. По возможности, в настоящее время лучше воздержаться от поездок в страну, особенно учитывая проблемы со связью, частичную отмену международных рейсов и неопределенность в отношении того, как будет дальше развиваться ситуация.

Произойдет ли смена власти в Иране?

Смена власти в Иране на фоне протестов 2025-2026 маловероятна: