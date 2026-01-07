Вестник Кавказа

Верхний Ларс открыли только для легковушек и автобусов

КПП Верхний Ларс
© Фото: Александр Кузнецов/ “Вестник Кавказа“
Движение по Военно-Грузинской дороге через пограничный пункт пропуска Верхний Ларс открылось сегодня днем, но пока только для части автотранспорта.

Легковые машины и автобусы снова могут проезжать через пункт пропуска Верхний Ларс на границе России и Грузии, такое сообщение распространило МЧС Северной Осетии.

В нем говорится, что решение было принято после того, как Военно-Грузинская дорога была расчищена на территории Грузии, а проезд по ней стал безопасным.

Уточняется, что движение легковушек и автобусов было открыто на участке Владикавказ - Ларс в обоих направлениях в 16:25 мск. Для фур проезд закрыт по-прежнему.

Напомним, что запрет на проезд большегрузов через Верхний Ларс был введен накануне в час ночи. Движение прочих видов автотранспорта прекратилось спустя несколько часов, в 04:10 9 января.

