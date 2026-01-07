В РАН спрогнозировали цену на нефть марки Brent в 2026 году

Стоимость нефти марки Brent прогнозировали в 2026 году. Эксперты РАН также назвали возможные сценарии падения цены.

Эксперты РАН дали прогноз относительно возможной стоимости нефти марки Brent в 2026 году. По данным экспертов, "черное золото" будет стоить в районе $60-70 за баррель.

Эксперты также отметили, что возможно падение цены до $55-60 за баррель при реализации сценария, когда мировое предложение Brent в размере 4 млн баррелей будет вдвое превышать спрос.

"Однако мы считаем, что цена барреля останется в коридоре 60–70 долларов, тяготея к нижней границе этого коридора. В случае же входа экономики США в рецессию, например, в результате взрыва пузыря на фондовом рынке, цена нефти может кратковременно устремиться в район 40 долларов за баррель"

– РАН

Отметим, что в прошлом году средняя цена на нефть марки Brent составила $68-70 за баррель. Это заметно ниже стоимости этой марки "черного золота" в 2024 году, когда котировки достигали отметки в $81, передает РИА Новости.