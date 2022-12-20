Непогода в столичном регионе сказалась на графике движения поездов

Непогода хоть и незначительно, но все же сказалась на графике движения поездов дальнего следования, которые прибывают и отправляются с московских вокзалов с небольшим отклонением от установленного графика, сообщили в компании "Московские железные дороги" (МЖД).
"Из-за сложных метеоусловий в настоящее время ряд поездов дальнего следования прибывает и отправляется со станций МЖД с незначительным отклонением от графика"
- сообщение МЖД
Несмотря на обильный снегопад, руководство Центральной пригородной пассажирской компании справляется с очисткой путей, движение электропоездов МЦД и МЦК осуществляется в штатном режиме, передает РИА Новости.
В свою очередь сайт РЖД оперативно информирует пассажиров о фактическом движении поездов в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", а также по телефону Центра поддержки клиентов РЖД, - добавили в компании.