Непогода в столичном регионе сказалась на графике движения поездов

Поезда дальнего следования, прибывающие на вокзалы Москвы, приходят с задержками – пока отклонение от графика движения незначительное, также с небольшими задержками уходят пассажирские составы из Москвы.

Непогода хоть и незначительно, но все же сказалась на графике движения поездов дальнего следования, которые прибывают и отправляются с московских вокзалов с небольшим отклонением от установленного графика, сообщили в компании "Московские железные дороги" (МЖД).

"Из-за сложных метеоусловий в настоящее время ряд поездов дальнего следования прибывает и отправляется со станций МЖД с незначительным отклонением от графика"

Несмотря на обильный снегопад, руководство Центральной пригородной пассажирской компании справляется с очисткой путей, движение электропоездов МЦД и МЦК осуществляется в штатном режиме, передает РИА Новости.

В свою очередь сайт РЖД оперативно информирует пассажиров о фактическом движении поездов в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", а также по телефону Центра поддержки клиентов РЖД, - добавили в компании.