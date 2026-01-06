Вестник Кавказа

Кубань ждут еще три дня натиска стихии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Синоптики в ближайшие три дня не обещают нормализации погоды в Краснодарском крае, более того – вышло штормовое предупреждение, предупреждающее о непогоде в крае 10, 11 и 12 января.

Жителям Краснодарского края и гостям, приехавшим на черноморские курорты на новогодние праздники, не стоит ждать от природы улучшения погоды – спасатели еще на три дня продлили штормовое предупреждение, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Еще три дня, 10, 11 и 12 января, в регионе ожидаются сильный дождь со снегом, гроза и ветер с порывами до 20-25 м/с, говорится в сообщении, передает "АиФ-Юг"

Пик непогоды синоптики пообещали 12 января – по их прогнозам, весь день будет идти очень сильный снег, который будет налипать на проводах и деревьях, а дороги в крае будет сковывать гололед.

В малых реках бассейна Кубани в Апшеронском, Белореченском, Мостовском районах края и его юго-западной, юго-восточной территориях и реках Черноморского побережья прогнозируют подъемы уровней волы до неблагоприятных отметок и выше, говорится в сообщении спасателей.

