Одну из трасс в горах Сочи частично перекрыл сель

На одной из дорог в Сочи из-за обильных осадков в горах сошел сель, который сильно ограничил движение к курорту "Альпика сервис" – сейчас движение по трассе идет в реверсивном режиме, последствия селя ликвидируют коммунальщики.

Обильные дожди, прошедшие в горном кластере Сочи, спровоцировали сход селя, который сошел на участке дороги в горном кластере Сочи в районе этнопарка "Моя Россия", частично ограничено движение к курорту "Альпика сервис", сообщили в пресс-службе горнолыжного курорта "Роза Хутор".

"На автомобильной дороге регионального значения "Альпика сервис - Сулимовский ручей" в районе этнопарка "Моя Россия" из-за обильных дождей сошел сель. Сейчас на месте работает техника, идет расчистка земляных масс"

Коммунальные службы города ведут активную расчистку дороги – к счастью, этот ее участок задействован слабо, к тому же катаклизм заблокировал ее лишь частично, оставив возможность использовать ее часть в реверсивном режиме, передает РИА Новости. Дорожные службы полностью контролируют ситуацию, обещая расчистить трассу в кратчайшее время. Вся инфраструктура горного кластера работает в штатном режиме, добавили в пресс-службе.