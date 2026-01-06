Вестник Кавказа

Столичные аэропорты перешли на работу по фактической погоде

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мощнейший снегопад, обрушившийся минувшей ночью на московский регион, внес свои коррективы в работу столичных авиаторов: в общей сложности в московских аэропортах отменили 11 рейсов, а 48 вылетов задержали более чем на два часа.

На фоне непрекращающегося сильного снегопада, начавшегося минувшей ночью, аэропорты Москвы и Московской области перешли на работу по фактической погоде, сообщил Ространснадзор.

В общей сложности в аэропортах московского региона на фоне сильного снегопада отменены 11 авиарейсов, еще 48 рейсов задержано более чем на два часа, передает РИА Новости.

"В Домодедово отменено четыре, задержано 12 авиарейсов, во Внуково отменено - шесть, задержано 20 авиарейсов, в Шереметьево задержано 12 авиарейсов, два прибывавших авиалайнера ушли на запасные аэродромы"

- Ространснадзор

Непогода затронула и подмосковный аэропорт Жуковский: здесь отменен один авиарейс, задержано четыре, уточнило надзорное ведомство в сообщении.

