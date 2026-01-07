Протесты в Тбилиси разрешила полиция до конца января

Недовольные текущей ситуацией в Грузии могут проводить акции протеста в Тбилиси вплоть до 29 января – соответствующее разрешение выдано МВД.

Грузинская полиция "дала добро" на митинги, а также на два шествия в Тбилиси, соответствующий документ издало МВД Грузии.

Согласно документу, вплоть до 29 января желающие могут устраивать акции протеста ежедневно. Однако проводить их необходимо только в одном месте – на ступеньках перед фасадом здания парламента, которое находится на проспекте Руставели, и в одно и то же время – с семи часов вечера до полуночи.

При этом демонстрантам нельзя чинить препятствия движению других людей и автомобилей. От них также требуется не нарушать правила общественной безопасности и не препятствовать работе госорганов, предприятий, учреждений и организаций.

Кроме того, 10 и 12 января полиция разрешила провести два шествия. Их участники обязаны идти только по тротуарам или подземным переходам.