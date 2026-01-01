Бывшего чиновника из Армении обвинили в хищении имущества почти на $400 тыс

Экс-чиновник из Еревана проходит фигурантом дела о коррупции. Ему вменяют в вину хищения почти на $400 тыс.

Экс-глава департамента архитектуры и градостроительства муниципалитета Еревана Андраник Касарян стал фигурантом дела о хищении имущества почти на 140 млн драмов (порядка $378 тыс), информирует пресс-служба Генпрокуратуры Армении.

Уголовное дело заведено по четырем статьям. Материалы переданы в суд для дальнейшего разбирательства.

Отметим, что Генпрокуратура ранее требовала изъять у Кесаряна и других фигурантов дела о хищении около 20 единиц недвижимости и порядка $1,2 млн в качестве коррупционных доходов.