АР нарастил импорт автомобильной продукции из Турции за прошлый год. Стоимость поставок составила около $95 млн.

За прошлый год Азербайджан нарастил импорт автомобилей из Турции на 1,5%. Общая стоимость поставок продукции автопрома составила почти $95 млн, передает Совет экспортеров Турции.

Значительный рост экспорт был зафиксирован в декабре прошлого года, когда поставки выросли почти на 23%. Компании из АР закупили автомобилей из Турции на $12 млн.

Отметим, что всего Турция экспортировал за рубеж автомобилей на $41 млрд. Стоимость поставок выросла почти на 12%.