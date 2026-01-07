Вестник Кавказа

Азербайджан нарастил импорт автомобилей из Турции

АР нарастил импорт автомобильной продукции из Турции за прошлый год. Стоимость поставок составила около $95 млн.

За прошлый год Азербайджан нарастил импорт автомобилей из Турции на 1,5%. Общая стоимость поставок продукции автопрома составила почти $95 млн, передает Совет экспортеров Турции. 

Значительный рост экспорт был зафиксирован в декабре прошлого года, когда поставки выросли почти на 23%. Компании из АР закупили автомобилей из Турции на $12 млн. 

Отметим, что всего Турция экспортировал за рубеж автомобилей на $41 млрд. Стоимость поставок выросла почти на 12%.

