Израиль намерен отказаться в будущем от военной помощи США – Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху заявил о полном прекращении военной поддержки со стороны США в ближайшие 10 лет. Премьер Израиля заявил о возможности самообеспечения вооружениями на фоне экономического роста.

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив намерен отказаться от военной поддержки со стороны США. Власти страны планируют сократить до нуля получение американских вооружений в течение ближайших 10 лет.

Нетаньяху отметил, что Израиль получает военной помощи из США почти на $4 млрд.

"Я сказал Дональду Трампу, что мы очень благодарны за военную поддержку, которую США оказывали нам на протяжении многих лет"

– Биньямин Нетаньяху

Свое решение глава правительства Израиля мотивировал растущим экономическим потенциалом еврейского государства. По словам Нетаньяху, экономика страны в ближайшие 10 лет достигнет отметки в $1 трлн.