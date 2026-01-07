Вестник Кавказа

Израиль намерен отказаться в будущем от военной помощи США – Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху
© Фото: Сайт президента России
Биньямин Нетаньяху заявил о полном прекращении военной поддержки со стороны США в ближайшие 10 лет. Премьер Израиля заявил о возможности самообеспечения вооружениями на фоне экономического роста.

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив намерен отказаться от военной поддержки со стороны США. Власти страны планируют сократить до нуля получение американских вооружений в течение ближайших 10 лет. 

Нетаньяху отметил, что Израиль получает военной помощи из США почти на $4 млрд. 

"Я сказал Дональду Трампу, что мы очень благодарны за военную поддержку, которую США оказывали нам на протяжении многих лет"

– Биньямин Нетаньяху 

Свое решение глава правительства Израиля мотивировал растущим экономическим потенциалом еврейского государства. По словам Нетаньяху, экономика страны в ближайшие 10 лет достигнет отметки в $1 трлн.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1040 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.