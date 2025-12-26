Узбекистан поручит пограничникам контроль над рядом пунктов пропуска

В соответствии с указом президента Узбекистана на ряде приграничных таможенных пунктов и региональных центров удаленного декларирования запущен эксперимент, в рамках которого функцию осмотра транспорта будут выполнять пограничники.

Несколько приграничных таможенных пунктов и региональных центров удаленного декларирования на границах Узбекистана на год будут переданы под контроль пограничным войскам, которые будут досматривать проходящий через них автотранспорт.

В пилотный проект включены таможенные пункты "Боботог", "Учтурган", "Поп", "Ровот", "Риштан" и "Бекабад авто", а само решение направлено на оптимизацию государственного управления во внешнеэкономической деятельности, сообщает УзА.

Ясность в документ за подписью главы государства внес пресс-секретарь Таможенного комитета Хусан Тангриев, пояснив: функция осмотра автотранспортных средств передана пограничным войскам временно.

"Это не означает закрытие указанных таможенных постов. Напротив, это означает передачу некоторых процедур таможенного контроля пограничным войскам за счет сокращения дублирующих функций"

- Хусан Тангриев

Штатных сотрудников таможен сокращать не будут – они продолжат работу в Центре таможенного оформления, а также на тех постах, где отмечается наиболее интенсивный документооборот и грузопоток, добавил чиновник.