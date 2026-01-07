В Тегеране задержали свыше 100 участников протестов

Правоохранители задержали более 100 участников беспорядков в Тегеране. В столице Ирана, по данным СМИ, погибли более 200 человек.

Иранские силовики задержали свыше 100 участников протестных акций в Тегеране. Как отметил глава округа Бахарестан Мурад Моради Карначи, бунтовщики в ходе столкновений применяли оружие против стражей правопорядка.

"100 человек, нарушавших общественный порядок, и лидеры беспорядков в этом районе были задержаны. Эти лица использовали огнестрельное и холодное оружие против граждан и сил охраны правопорядка"

– Мурад Моради Карначи

Отметим, что в Тегеране в минувшую ночь продолжались уличные столкновения оппозиции и силовиков. По данным СМИ, жертвами противостояния стали свыше 200 человек. Также появилась информация о разгроме мечетей и банков в столице ИРИ.