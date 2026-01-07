Иран находится в горячей фазе войны – Али Лариджани

Али Лариджани заявил о серьезности ситуации в Иране. По словам секретаря Совбеза, страна находится в состоянии войны.

Секретарь Совбеза Ирана Али Лариджани заявил, что Иран находится в состоянии "горячей фазы войны".

По словам Лариджани, к настоящему моменту не удалось достичь прекращения огня. Секретарь Совбеза обвинил в причастности к ситуации Израиль.

"Израиль стоит за нынешней ситуацией"

– Али Лариджани

Государственный деятель также заявил о попытках расколоть иранское общество со стороны "врагов". По словам Лариджани, под прицелом участников беспорядков оказались "символы идентичности" страны – флаг, мечети и Коран.

Лариджани отметил, что за организацией беспорядков стоит "городская квазитеррористическая группа". У задержанных участников протеста найдено огнестрельное оружие.