Российские путешественники зачастили за рубеж

Россияне за 9 месяцев текущего 2025 года почти на 13% нарастили число поездок в страны ближнего и дальнего зарубежья почти до 13,5 миллионов поездок, показало исследование аналитической службы АТОР.

Только за январь – сентябрь текущего 2025 года выездной турпоток из России в страны дальнего зарубежья составил 13,46 млн поездок, а с учетом Абхазии превысил 14,8 млн, показав прирост в 12,9%, просчитала Аналитическая служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) по данным Погранслужбы ФСБ РФ.

Всего за три квартала 2025 года россияне совершили на всех видах транспорта более 24 млн поездок за рубеж с различными целями визита (не только туризм и не только в туристические страны). В целом по сравнению с минувшим 2024 годом выездной поток вырос на 6,75%, сообщает сайт АТОР.

При этом наилучшую динамику в этом году в январе – сентябре показали Грузия и Узбекистан (+12,6% и +11,9%, что обусловлено ростом туристического спроса.

Казахстан и Армения показали прирост в 7,6% и 6,3%, Таджикистан – в 5,6%.

Почти половина из всех поездок в страны ближнего зарубежья пришлась на Абхазию – свыше 4,5 млн визитов, однако это на 1,8% меньше, чем за этот период в минувшем году, и, как утверждают пограничники, большая часть этих визитов – поездки самих граждан Абхазии с российскими паспортами.

Что касается реальных цифр, то по оценке аналитиков АТОР за три квартала 2025 года туристический поток в эту страну составил около 1,37 млн визитов, из которых почти половина – однодневные экскурсии с территории Краснодарского края.

То есть реальный турпоток в Абхазию примерно в 4 раза меньше, чем в Турцию, подытожили аналитики.