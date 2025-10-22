Иностранные туристы полюбили отдых в России

Минэкономразвития прогнозирует, что по итогам текущего года Россию посетят порядка 5 млн иностранцев.

К концу 2025 в Россию приедет примерно 5 млн иностранных туристов, передал данные статистики замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

Данные основываются на информации о размещении иностранных граждан в отелях.

"У нас есть показатели турпотока в национальном проекте "Туризм и индустрия гостеприимства", согласно которым учет ведется по количеству туристов, которые останавливаются в коллективных средствах размещения, то есть в гостиницах. Это отдельная статистическая форма. Сейчас мы рассчитываем, что порядка 5 млн иностранных туристов посетят Россию по итогам 2025 года"

– Дмитрий Вахруков

Согласно данным пограничной службы РФ, самый большой турпоток в Россию за период 2025 года был из Китая. Среди лидеров также Индия, ОАЭ и Саудовская Аравия.

В этом году иностранных гостей прибыло 14% больше показателей аналогичного периода прошлого года.