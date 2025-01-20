Туристы из дружественных стран выбирают отдых на Ставрополье

Все чаще иностранные туристы, особенно из Армении и Казахстана, выбирают для себя летний отдых в Ставропольском крае – больше всего их привлекают курорты и санатории Кавказских Минеральных Вод.

Туристы из стран СНГ, Китая, Ирана и арабских стран все больше интересуются отдыхом на курортах Ставропольского края, а власти региона работают над созданием для них необходимой инфраструктуры, сообщил министр туризма и оздоровительных курортов Ставрополья Андрей Толбатов.

"Мы видим интерес иностранцев - это и Армения, и Казахстан. Есть значительный интерес у Китая и арабских стран. Четыре крупных туристических оператора у нас стоят в реестре по безвизовой работе с Китаем и Ираном"

- Андрей Толбатов

Если россияне уже знакомы с курортами и санаториями Ставрополья, то для иностранных туристов их потенциал пока до конца не раскрыт – властям края предстоит большая работа по созданию необходимой инфраструктуры, передает "Это Кавказ".

Это касается и подготовки обслуживающего персонала, который должен владеть, помимо английского, другими иностранными языками, и выбор ресторанных блюд, соответствующих традициям питания разных посетителей, и меню на языках визитеров, - всй отраслью должна быть проделана серьезная работа, отметил Толбатов.

Еще одно важное требование – во всех местах размещения иностранных туристов должна быть предусмотрена удобная и понятная им навигация, уточнил министр, добавив: работа в этом направлении уже начата.

