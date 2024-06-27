В Крыму уничтожили боезапас затонувшего корабля "Ейск"

Крымские пиротехники МЧС России обезвредили в Азовском море 26 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, которые находились на затонувшем корабле "Ейск".

На Азовском море в Крыму сегодня гремели взрывы – пиротехники ликвидировали найденные на затонувшем во время Великой Отечественной войны корабле "Ейск" 26 боеприпасов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

На корабле находились 12 минометных мин, 10 артиллерийских снарядов и четыре ручных гранаты, на большинстве из которых сохранились оригинальные взрыватели, основательно разрушенные морской водой, что создавало угрозу при транспортировке, поведали спасатели, передает "АиФ-Крым".

"Работы по разминированию ведутся круглый год и проводятся они как на земле, так и под водой. За год пиротехническими подразделениями МЧС России было обезврежено более 1400 взрывоопасных предметов, из них 55 авиабомб"

- МЧС Крыма

Для проведения взрывных работ спасатели эвакуировали местных жителей, и лишь после этого уничтожили найденные снаряды накладными зарядами в акватории Азовского моря.