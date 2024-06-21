Мужчина нашел снаряд времен Великой Отечественной войны в Карачаево-Черкесии

Житель аула в КЧР нашел мину времен ВОВ. Ее обезвредили сотрудники регионального управления Росгвардии.
В ауле Абазинского района Карачаево-Черкесии обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает региональное управление Росгвардии.
Опасную находку обнаружил местный житель. Он наткнулся на снаряд в пойме реки и сообщил об этом сотрудникам правоохранительных органов.
"Прибывшие на место специалисты Росгвардии идентифицировали предмет как минометную мину времен Великой Отечественной войны"
– пресс-служба управления
Боеприпас был уничтожен на месте обнаружения.