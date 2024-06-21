Вестник Кавказа

Мужчина нашел снаряд времен Великой Отечественной войны в Карачаево-Черкесии

Мужчина нашел снаряд времен Великой Отечественной войны в Карачаево-Черкесии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Житель аула в КЧР нашел мину времен ВОВ. Ее обезвредили сотрудники регионального управления Росгвардии.

В ауле Абазинского района Карачаево-Черкесии обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает региональное управление Росгвардии.

Опасную находку обнаружил местный житель. Он наткнулся на снаряд в пойме реки и сообщил об этом сотрудникам правоохранительных органов.

"Прибывшие на место специалисты Росгвардии идентифицировали предмет как минометную мину времен Великой Отечественной войны"

 – пресс-служба управления

Боеприпас был уничтожен на месте обнаружения.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
800 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Дома и крыши пострадали от непогоды в Гунибском районе Дагестана

Дома и крыши пострадали от непогоды в Гунибском районе Дагестана

Раненых в Дагестане полицейских перевели в медсанчасть 

Раненых в Дагестане полицейских перевели в медсанчасть 

Спасатели ликвидируют последствия ливней в Махачкале

Спасатели ликвидируют последствия ливней в Махачкале

В Дагестане продолжат лечение 19 пострадавших при терактах

В Дагестане продолжат лечение 19 пострадавших при терактах

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы