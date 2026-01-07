Дамаск установил контроль над Алеппо

Военные правительства Сирии полностью очистили Алеппо от формирований СДС.
Сирийские силовики провели операцию против СДС в Алеппо. Военным официального Дамаска удалось вытеснить курдских ополченцев из ряда районов города.
По данным Anadolu, военным правительственных сил удалось очистить последний район Алеппо. Мирным жителям рекомендовали не покидать укрытий.
Отметим, что операция против СДС стартовала в пятницу. Войска правительства начали освобождение района Шейх-Максуд.
Ранее СДС и Дамаск договорились о прекращении огня и выводе сил ополченцев из Алеппо, однако часть курдских боевиков осталась в городе.