Набережную Новороссийска сделают более комфортной

Новые важные элементы городской инфраструктуры – лавочки и урны – установят на набережной в Новороссийске, ранее с такой просьбой к властям обращались местные жители.

В ближайшее время устаревшие лавочки и урны заменят на набережной в Новороссийске (Краснодарский край), рассказал мэр города Андрей Кравченко.

По словам градоначальника, в общей сложности уже закуплено 90 скамеек и 180 урн.

"Благоустройство одного из главных общественных пространств направлено на создание комфортных условий для отдыха жителей и гостей города-героя. Неоднократно от новороссийцев поступали просьбы об увеличении количества лавочек в прогулочной зоне"

– Андрей Кравченко

Он подчеркнул, что, выбирая конкретные модели, власти отдавали предпочтение тем, в которых сочетаются эстетика, прочность и долговечность. Мэр уточнил, что лавочки сделаны из качественных материалов и прослужат местным жителям и туристам долго.

В данный момент, уточнил Кравченко, на Форумной площади уже размещены демонстрационные образцы скамеек. Убирать старые лавочки и устанавливать новые начнут в течение месяца.