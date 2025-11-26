ООН прогнозирует рост ВВП стран Южного Кавказа

В ООН представили новый двухлетний прогноз экономического роста в странах Южного Кавказа на ближайшие два года, согласно которому в Азербайджане, Армении и Грузии рост реального ВВП составит от 2,7 до 5,4%.

Страны Южного Кавказа в наступившем 2026 и последующем 2027 году ждет реальный рост экономики, говорится в новом прогнозе аналитиков Организации объединенных наций (ООН).

В Азербайджане рост реального ВВП ожидается на уровне 2,7% в 2026 году и 2,6% – в 2027 году, говорится в докладе ООН.

Рост реального ВВП в Армении и в 2026, и в 2027 году прогнозируется на уровне 4,8%, сообщает официальный сайт ООН.

Наибольший рост экономики ожидается в Грузии - этот показатель в 2026 году составит 5,4%, а в 2027 году - 5%, прогнозируют аналитики.

Инфляция в Армении в 2026 году прогнозируется на уровне 3,1%, а в 2027 году – на уровне 2,7%, отмечают составители.