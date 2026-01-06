Власти Ирана подсчитали число погибших в беспорядках в городе Хамадан

Накануне вечером в ходе беспорядков в городе Хамадан на западе Ирана погибли шесть человек, городу нанесен серьезный ущерб, власти страны уже пообещали строго наказать зачинщиков и организаторов волнений.

Вспыхнувшие накануне вечером беспорядки в иранском городе Хамадан на западе Ирана, столице одноименной провинции страны, привели к гибели шести человек, сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB.

"В ходе беспорядков вчерашним вечером шесть соотечественников погибли, участники беспорядков нанесли значительный ущерб частной и общественной собственности"

- государственное телевидение Ирана

В телекомпании не уточнили подробностей произошедшего, однако напомнили, что запад страны с начала волнений стал ее наиболее протестной частью, передает РИА Новости.

В то же время глава иранской судебной власти Голям-Хосейн Мохсени-Эжеи пообещал примерно наказать всех участников беспорядков в соответствии с законом без каких-либо послаблений.

"Наказание бунтовщикам и участникам беспорядков будет решительным, максимальным и без какой-либо снисходительности, в соответствии с законом"

Напомним, ранее мы писали о том, что власти Ирана намерены усилить борьбу с протестующими, выступающими на фоне девальвации нацвалюты, поскольку за ними стоят внешние силы, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Такое заявление он сделал на фоне протестных акций, начавшихся в стране в конце прошлого года в связи с девальвацией национальной валюты – риала.